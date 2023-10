SZ-Aktion „Mein Lieblingsplatz“ So präsentiert der Landkreis Merzig-Wadern tolle Orte für Touristen und für Menschen von hier

Das gut ausgestattete Freizeitzentrum am See bietet seinen Nutzern eine perfekte Infrastruktur, um dort ein paar schöne Stunden zu verbringen. Dass am See in der schönen Jahreszeit stets etwas los ist, dafür sorgt der HVV mit zahlreichen Aktivitäten wie etwa dem Kuchenverkauf, der dort in den Sommermonaten jeden Sonntag über die Bühne geht – und an dem sich zahlreiche Vereine aus der ganzen Stadt Wadern gerne beteiligen.