Seniorin aus Wadern : Sturm im Saarland fordert ein Todesopfer

Saarbrücken Der Sturm im Saarland hat ein Todesopfer gefordert: Eine 72-jährige Frau aus Wadern verstarb in der Nacht auf Mittwoch. Sie war am Vortag beim Spazieren von einem herabfallenden Ahornbaum getroffen worden.

Die Polizei teilte am Mittwochmorgen mit, dass die Frau im Klinikum auf dem Saarbrücker Winterberg an ihrern Verletzungen gestorben sei. Sie hatte bei dem schweren Unglück im Waderner Ortsteil Dagstuhl einen Trümmerbruch beider Beine erlitten. Die alarmierten Notärzte waren zunächst davon ausgegangen, dass keine Lebensgefahr besteht.

Starke Windböen hatten in der Straße zum Schloss Dagstuhl einen Ahornbaum so schwer beschädigt, dass die Baumspitze in einr Höhe von ungefähr sieben Meter abbrach. Baumstücke mit einem Durchmesser von etwa 40 Zentimetern krachten auf die Straße und verletzten neben der 72-Jährigen auch ihre Begleiterin schwer.