Über die Mittagszeit Rund 2200 Haushalte in Wadern waren zeitweise ohne Strom

Wadern · In mehreren Stadtteilen von Wadern ist am Mittwoch in der Mittagszeit vorübergehend der Strom ausgefallen. Mehrere Anwohner in den betroffenen Orten meldeten sich deswegen bei unserer Redaktion.

18.09.2024 , 17:12 Uhr

In mehreren Stadtteilen von Wadern fiel am Mittwoch vorübergehend der Strom aus (Symbolfoto). Foto: dpa/Bernd Settnik