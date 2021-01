Streuobstgürtel : Damit das Löstertal wieder aufblüht

Josef Michels (links) will als Mitglied im Obst- und Gartenbauverein (OGV) Löstertal neue Obstbäume pflanzen und damit die Biodiversität in dieser Gegend verbessern. Foto: a-n

Löstertal Der heimische Obst- und Gartenbauverein will für neues Leben auf den Streuobstwiesen in der Region sorgen.

Josef Michels ist Mitglied im Obst- und Gartenbauverein (OGV) Löstertal. Und weil dessen Aktive zurzeit wieder Großes vorhaben, treffen wir ihn auf einer Streuobstwiese im Löstertal, wo für ihn gerade ein befreundeter Erdbauunternehmer an vorab markierten Stellen mit einem Minibagger Löcher aushebt. „Diese uralte Streuobstwiese habe ich von Vater und Großvater übernommen, die früher im Bergbau gearbeitet und sich im Nebenerwerb nach Feierabend in der Landwirtschaft ein kleines Zubrot verdient haben.“

Michels fährt fort: „Jetzt treten ich und andere Mitglieder mit dem OGV an, um mit einer großen Obstbaum-Pflanzaktion mit etwa 250 jungen Bäumen diese Tradition wieder aufleben zu lassen und damit gleichzeitig die Biodiversität im schönen Löstertal als aktiven Naturschutz noch weiter aufzuwerten.“

Arm seien einst die Menschen hier in ihrer weitgehend der schönen Natur überlassenen Landschaft gewesen. Vielen Familienvätern sei damals gar nichts anderes übriggeblieben, als weite Anfahrtswege zu ihren Arbeitsplätzen in der Montanindustrie auf sich zu nehmen. Michels weiter: „Kamen sie dann nach Feierabend nach Hause, ging’s raus auf die eigenen Felder und Streuobstwiesen, um für die zumeist kleinen Ernten überwiegend für die eigene Lebensmittel-Versorgung zu schuften.“ Leider hätten insbesondere die Streuobstwiesen in den letzten Jahren nicht mehr die Aufmerksamkeit und Pflege genossen, die sie eigentlich verdient hätten.

Aber vor einigen Jahren habe sich dann die Gelegenheit ergeben, solche Flächen beiderseits des Lösterbachs zu tauschen und zusammenzulegen. Das habe den OGV auf den Plan gebracht. So entstand die Idee einer groß angelegten Obstbaum-Pflanzaktion mit etwa 250 jungen Bäumen. „Auch ich konnte eigene Flächen tauschen und meine von den Vorfahren geerbte Streuobstwiese deutlich vergrößern“, fuhr das OGV-Mitglied fort. „Etliche Naturfreunde aus unserem Verein engagieren sich für dieses OGV-Programm, das die Kosten für die Anschaffung der Bäume und die erforderlichen Schutz-Vorkehrungen gegen Mäusefraß und Wildverbiss übernimmt – die eigentliche Arbeit und die spätere Pflege der Streuobstwiese übernehmen sie dann im Gegenzug gerne.“

Offene Fragen wie welche Obstsorten, welche Pflanzabstände und was sonst noch zu beachten ist, brachten Josef Michels nicht in Verlegenheit. „Dafür haben wir in unserem Verein genug Experten, die mir mit Rat und Tat zur Seite stehen.“ Michels weiter: „Ich werde vor allem alte, heimische Obstsorten zum Beispiel von Äpfeln oder Mirabellen pflanzen.“ Und er verdrehte verzückt die Augen, als er hinzufügte: „Wer einmal ebenso frisches wie gesundes Obst von einer solchen Streuobstwiese probiert hat, der will kaum noch etwas anderes schmecken. Dazu trägt auch unsere Selbstverpflichtung zum Verzicht auf den Einsatz von Spritzmitteln bei.“

Michels weiß freilich auch, dass er die neu anzupflanzenden Bäume nicht ganz sich selbst überlassen darf. „Für die gebotene Pflege wie etwa den erforderlichen Baumschnitt nehme ich mir als Naturschützer gerne die Zeit.“ Wichtig sei in diesem Zusammenhang auch nicht nur im Löstertal die Bekämpfung der sich immer weiter ausbreitenden Misteln: „Diese pflanzlichen Parasiten rauben mit ihren im Astwerk wuchernden Wurzeln den befallenen Bäumen die Lebenskraft und müssen deshalb aktiv herausgeschnitten werden.“