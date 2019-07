Wadrilltal : Freie Fahrt von Wadrill nach Steinberg

Wadrilltal Nach mehrwöchiger Sanierung ist die L 365 zwischen den beiden Orten wieder freigegeben worden.

Mitte Mai hatten die Erneuerungsarbeiten begonnen, zunächst zwischen Steinberg und Reidelbach (erster Bauabschnitt), später zwischen Reidelbach und Wadrill (zweiter Bauabschnitt). In der Ortsdurchfahrt von Reidelbach wurden keine Bauarbeiten ausgeführt. Es wurden der Asphaltbelag sowie abschnittsweise der Unterbau erneuert. In Teilbereichen mussten Bord- und Rinnenanlagen sowie Pflasterbeläge ausgetauscht werden. Bankettflächen wurden neu angelegt, zudem Arbeiten an den Mulden und Nebenflächen getätigt worden. Schutzplanken wurden neu montiert, Durchlässe erneuert.