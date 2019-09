Tag der offenen Tür nach Umzug : W+ST in Nunkirchen bezieht neue Räume

W+ST in Nunkirchen bezieht neue Räume

Nunkirchen Der Umzug ist geschafft: Beim Tag der offenen Tür konnten Kunden den Neubau besichtigen.

Zu einem Tag der offenen Tür hatte die Firma W+ST Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft mbH dieser Tage in ihre neuen Geschäftsräume in der Weiskircher Straße 32 in Nunkirchen eingeladen. Für Kunden, Geschäftspartner, Freunde und Bekannte war dies eine gute Gelegenheit, den modernen Neubau und die hellen, freundlichen Räume, ausgestattet nach neuem Standard, näher kennenzulernen.