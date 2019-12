Steinberg : Ein Kalender erzählt die Geschichte des Dorfes

AUF EINEN BLICK

Los geht es mit einem Neujahrsempfang am 12. Januar, dem am 25. Januar die offizielle Eröffnung des Jubiläumsjahres folgt. Am 29. März werden im Gasthaus Biehl innerhalb einer Ausstellung alte Bilder präsentiert. Ebenso wird das neue und zum Jubiläum herausgegebene Heimatbuch vorgestellt. Auch die Kirmes vom 18. bis 21. Juli steht unter dem Motto 800 Jahre Steinberg. Drei Festtage vom 21. bis 23. August sind die Höhepunkte im Jubiläumsjahr. Ein großes Weihnachtskonzert des Gemeinschaftsorchesters Steinberg-Weiskirchen in der Kirche St. Liborius beschließt am 28. November das Jubiläumsjahr.