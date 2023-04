Erneuerbare Energien auf dem Vormarsch Strom aus der Kraft der Sonne für rechnerisch 4000 Haushalte

So sind mittlerweile bereits PV-Anlagen in Vogelsbüsch und Lockweiler am Netz, und Nunkirchen wird eine in diesem Jahr noch ihren Betrieb aufnehmen, dazu ist dort eine weitere im Bau. In den Stadtteilen Noswendel, Büschfeld, Wedern und Morscholz sind bereits Flächen ausgemacht, die ebenfalls noch bebaut werden sollen. Drei in Betrieb befindliche WEA stehen auf dem Felsenberg in Wadrill, sowie drei weitere auf dem Wenzelstein in Lockweiler. Zudem ist die Aufstellung von zwei Windrädern oberhalb der Wadriller Jungviehalm vorgesehen.