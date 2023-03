Ohne Gegenstimme Stadt Wadern investiert 12,6 Millionen Euro

Grundschulen werden auf Vordermann gebracht, ebenso wie Kindergärten, Hallen- und Freibad werden fit für die Zukunft gemacht, ein neues Mehrgenerationenhaus wird in Überlosheim hochgezogen und vieles mehr: Insgesamt 12,6 Millionen Euro wird die Stadt Wadern im Jahr 2023 investieren. Das hat der Waderner Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen – bei lediglich einer Enthaltung. „Alles, was wir anpacken und was durchaus wünschenswert ist, braucht Ressourcen, verlangt nach Manpower und, ganz wichtig im Zusammenhang mit unserer heutigen Diskussion, kostet Geld. Viel Geld sogar“, sagte Bürgermeister Jochen Kuttler Trotz schwieriger Zeiten blickten die Leute in der Stadt mit Mut und Zuversicht in die Zukunft. Nach Ansicht des Verwaltungschefs geht schon einiges, wenn man sich bemüht, Zuschüsse abzugreifen oder Fördergelder zu akquirieren. „Schaut man sich unseren Haushalt im Detail an, fällt auf, dass fast jede Maßnahme über Förderungen querfinanziert ist.“ Die Co-Finanzierungen sind nach seinen Worten aufwändig: Fördermöglichkeiten müssten ausgelotet und im Laufe des Projektes ständig nachjustiert werden. Vor allem muss laut Kuttler der strengen Bürokratie Rechnung getragen werden, um später nicht mit Rückzahlungen konfrontiert zu werden. Er dankte Fördermanagerin Ramona Becker und der Finanzabteilung unter Leitung von Elke Simon für deren exzellente Arbeit“ – ein Lob, dem sich alle Ratsmitglieder anschlossen.