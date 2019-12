Ehrung Ortsvorsteher : „Der Ansprechpartner für alles und jeden“

Wadern Bürgermeister Jochen Kuttler geht anlässlich der Ehrung für Reinhold Gimmler auf Geschichte und Bedeutung der Ortsräte in der Stadt Wadern ein.

Wurde der Ortsrat ab 1974 laut Kuttler mittelbar, also nach dem Ergebnis der Wahl des Gemeinde- beziehungsweise Stadtrats auf Ortsebene, besetzt, geschieht dies seit 1984 in unmittelbarer Wahl. Im Laufe der Jahre wurde dem Ortsrat ein Katalog an eigenen Entscheidungsmöglichkeiten eingeräumt. „Auch in Bezug auf die Balance zwischen dem Stadtrat auf der einen und dem Ortsrat auf der anderen Seite wurde die Waage über die Jahrzehnte hinweg immer mal wieder ein bisschen mehr in Richtung Ortsebene verschoben.“ Der Ortsvorsteher wurde Ehrenbeamter, sein Part gegenüber der Verwaltung als Partner vor Ort genauer definiert. In Wadern habe der Stadtrat wichtige Kompetenzen an die Ortsräte abgegeben. Als Beispiele nennt der Verwaltungschef das Budget-Recht, die Möglichkeit der Beschäftigung von Ortsmitarbeitern, die eigenständige Durchführung von Veranstaltungen, die Möglichkeit Auftragsvergaben vorzunehmen.