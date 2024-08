Kurzfristig vorgelegte Resolution Stadtrat Wadern fordert Erhalt der Jobs bei Thyssenkrupp in Lockweiler

Der Stadtrat von Wadern hat sich am Donnerstagabend, als letztes Gemeindegremium im Landkreis Merzig-Wadern, konstituiert. 33 Mitglieder gehören dem Rat in den kommenden fünf Jahren an. Stärkste Fraktion ist die CDU (zwölf Sitze), SPD (neun Sitze) und Bündnis 90/Die Grünen (ein Sitz) wollen als Fraktionsgemeinschaft zusammenarbeiten. Pro Hochwald kommt auf sieben Sitze, die AfD auf drei – denn die gewählte AfD-Kandidatin Daniela Bienko hat sich der Fraktion nicht angeschlossen und gehört dem Rat als Fraktionslose an.