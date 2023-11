Sportlerehrung der Stadt Wadern Später zu den Bayern - oder der SG Wadrill

Bei der Sportlerehrung der Stadt Wadern wurden am Donnerstag in der Herbert-Klein-Halle rund 80 Gäste ausgezeichnet – für Erfolge auf Landes- und Bundesebene. Die Leistungen gab es in den Bereichen Fechten, Schießsport, Kampfsport, Tennis, Tischtennis, Radsport – und im Fußball, wo der Nachwuchs der JSG Hochwald Wadern in diesem Jahr groß aufspielte.