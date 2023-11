Für besondere Leistungen auf Landes- und Bundesebene Stadt Wadern ehrt ihre erfolgreichen Sportler

Wadern · An diesem Donnerstag, 23. November, werden ab 19 Uhr in der Herbert-Klein-Halle in Wadern Sportlerinnen und Sportler geehrt, die besondere Leistungen erzielt haben. In diesem Jahr werden das knapp 80 Sportler sein, die auf Bundes- und Landesebene erfolgreich waren.

21.11.2023 , 15:28 Uhr

Bianca Speicher mit Bürgermeister Jochen Kuttler Foto: Lauk/Stadt