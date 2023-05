Scheck ist übergeben Wie Christbäume zu Tischtennisplatten werden

Schon 20 Jahre lang entsorgen die Mitglieder des CDU-Ortsverbandes Wadrilltal zusammen mit weiteren freiwilligen Helfern in den Orten Gehweiler, Wadrill und Reidelbach die alten ausgedienten Weihnachtsbäume und sorgen damit für ein richtiges Verwerten der nicht mehr benötigten Tannen und Fichten. „Das Ganze ist selbstverständlich kostenlos, jedoch nehmen die Helfer während des Einsammelns gern Spenden entgegen“, sagt Andreas Klauck vom CDU-Ortsverband und zugleich Ortsvorsteher im nördlichsten Waderner Stadtteil, denn „die so eingenommenen Spenden gehen in vollem Umfang an die ortsansässigen Vereine für ihre Jugendarbeit.“