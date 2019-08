Zehn Grundstücke entstehen : Spatenstich für Neubaugebiet in Wadern

Wadern Im Bereich Goethe- und Kantstraße kann nun gebaut werden. Die große Nachfrage nach Grundstücken befriedige das neue Gebiet nach Worten von Bürgermeister Jochen Kuttler aber noch lange nicht.

Mit einem Spatenstich hat der Waderner Bürgermeister Jochen Kuttler das Neubaugebiet im südlichen Bereich der Kernstadt offiziell freigegeben. Mit dabei waren Vertreter der KEV-Grundstücksgesellschaft der Stadt Wadern, Elke Simon und Frank Backes, sowie Mitarbeiter der Verwaltung und zahlreiche Ortsrats- und Stadtratsmitglieder. Das Neubaugebiet grenzt in westlicher Richtung unmittelbar an das bereits erschlossene Baugebiet Goethestraße, in östlicher Richtung an die Kantstraße. „Hier entstehen in den nächsten Monaten insgesamt zehn Baugrundstücke zwischen 500 und 700 Quadratmetern in traumhafter Lage“, sagte der Verwaltungschef, wies aber auch gleichzeitig darauf hin, dass damit die große Nachfrage von Bauwilligen nach Grundstücken in der Kernstadt noch lange nicht befriedigt werden könne. Dies sei nur der kleine Tropfen auf den heißen Stein.