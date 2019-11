Spatenstich in Dagstuhl : Bis Juni soll das neue Gebäude fertig sein

Wadern Die Firma Innopha ist seit 28 Jahren in Wadern ansässig. Jetzt baut sie im Gewerbegebiet „Am Hals“ in Dagstuhl neu.

Das graue Novemberwetter dieser Tage konnte die Freude über den Start eines neuen Bauprojektes der Firma Innopha bei allen Beteiligten nicht trüben. Bereits seit 28 Jahren hat die Innopha GmbH mit der Geschäftsführung Carmen und Christian Jung ihren Firmensitz in der Stadt Wadern. Eine Erweiterung am bisherigen Standort im Gewerbegebiet Wadern-Lockweiler war aus Platzgründen nicht mehr möglich, so dass sich die Geschäftsführung zu einem Neubau im Gewerbegebiet „Am Hals“ in Wadern-Dagstuhl entschlossen hatte.