Im Heim für Menschen mit Handicaps Eine Buweilerin hilft in der Pariser Banlieue

Als in ihrer ersten Woche ein Bewohner nackt im Treppenhaus herumläuft, hat Sina Westenfelder die Scheu vor ihrer neuen Aufgabe verloren. „Am Anfang war es eine große Umstellung von meinem bisherigen Leben, doch inzwischen habe ich mich eingelebt, und die Arbeit macht mir großen Spaß“, sagt die 20-Jährige. In Saint-Rémy-lès-Chevreuse, einer Banlieue im Südwesten von Paris, arbeitet die junge Saarländerin aus Wadern-Buweiler seit Ende August 2023 in einem sogenannten Foyer de vie (deutsch: Wohnheim des Lebens) der Organisation L’Arche en France (Arche Frankreich) mit geistig und körperlich eingeschränkten Menschen im Alter von 50 bis 70 Jahren. Begleitet wird sie während des Freiwilligendienstes von den Sozialen Friedensdiensten im Ausland (SoFiA), einem Verein in Trägerschaft des Bistums Trier und des Diözesan-Caritasverbands, der seit über 30 Jahren jungen Leuten Aufenthalte inner- und außerhalb Europas ermöglicht.