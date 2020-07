Eröffnung in Nunkirchen : Schmucke Feriendomizile in Nunkirchen

Bei der Einweihung der neuen Ferienhaus-Appartement-Anlage im Golfpark Weiherhof in Nunkirchen nehmen (von links) Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger mit der Eigentümer-Familie Wintrich – Hannah Wintrich, Andreas Wintrich, Inge Stein, Christel Wintrich, Ingerose Wintrich und Horst Wintrich – die Domizile in Augenschein. Foto: Ruppenthal

Nunkirchen Bald können Gäste die neuen Appartements an der Golfanlage Weiherhof nutzen. Rund zwei Millionen Euro hat Familie Wintrich investiert.

Die Impressionen, die für den Frühstücksraum ausgewählt wurden, dürften bei den Urlaubern noch mehr Lust wecken, im Golfpark Weiherhof ihrem Sport zu frönen – wie das farbenprächtige Foto, auf dem Fotograf Benno Leinen einen zauberhaften Sonnenuntergang festgehalten hat. Bald können Einheimische wie Touristen nicht nur den 27-Loch-Golfplatz am Ortsrand von Nunkirchen nutzen, sondern auch die neuen Ferien-Wohnanlage in Besitz nehmen.

Sieben Häuser hat der Vorsitzende des Golfclubs, Horst Wintrich, mit seiner Familie Besitzer der Anlage, in unmittelbarer Nähe zum Golfpark hochziehen lassen. Binnen weniger Monate sind 14 moderne Appartement-Wohnungen entstanden. Und in Haus 1 wurde ein gemeinsamer Frühstückraum eingerichtet, Küche und Büro inklusive. Die Gesamtinvestitionen belaufen sich auf rund zwei Millionen Euro.

Bevor die ersten Gäste sich in die Anlage einquartieren werden, luden die Hausherren am Dienstag zu einer Einweihungsparty – mit vielen Gästen und einer Einsegnung durch Pfarrer Heinrich Ant. „Es ist schön geworden“, geriet Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD) ins Schwärmen und ließ ihre Blicke über die Anlage samt der herrlichen Natur schweifen – ein Kompliment, das die Familie Wintrich gerne vernahm. Nur zu gerne werden nach den Worten von Rehlinger, auch stellvertretende Ministerpräsidentin, solche privaten Investoren von der Landesregierung unterstützt, die Anreize schaffen, mit denen neue Besucher ins Saarland gelockt werden können. Zudem würden durch solche Projekte Arbeitsplätze geschaffen, was ebenfalls wichtig sei. Der Hochwald erfahre dadurch eine weitere Aufwertung. 285 000 Euro habe es an Förderung durch das Wirtschaftsministerium gegeben.