SG Wadrill-Sitzerath Aufstiegskampf beschäftigt Sportgericht

Nach dem Herzschlagspiel gegen Rockershausen ist für Kai Berrang, Quierschieds Spielausschuss-Vorsitzenden alles möglich. „Wir waren am Mittwoch mehrmals am Boden, haben in Unterzahl zwei Tore in der Nachspielzeit erzielt und uns in die Verlängerung geschleppt. Dann bekommen wir wieder zwei Gegentreffer und machen erneut den Ausgleich.“ Kurz vor Ende der Verlängerung wechselte Quierschieds Trainer Matthias Podevin noch den Torwart, da Ersatzmann Noah Joel Nitzschke in der Hallenrunde bei Siebenmeterschießen überragend hielt – und bewies damit ein glückliches Händchen. Im Elfmeterschießen hielt Nitzschke zwei von drei Elfmetern und wurde am Schluss von den Kollegen fast erdrückt. „Nach dem Spiel gegen Rockershausen traue ich unserer Truppe jetzt alles zu. Wir hoffen auf viele Fans, die uns den Rücken stärken. Wir glauben an unsere Chance“, sagt Berrang.