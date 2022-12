Serie Kapellen im Kreis Merzig-Wadern : Zum Gedenken an die Kriegstoten

Die Kriegergedächtniskapelle Oberlöstern steht unter dem Schutz Herz Jesu. Links und rechts erinnern an Findlingen angebrachte Tafeln an die Gefallenen und Vermissten beider Weltkriege. Foto: Brücker Erich

Löstertal/Oberlöstern Männergesangsverein Frohsinn hatteim Jahr 1950 die Idee zum Bau der Kapelle.

Zum Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges – 15 Gefallene und acht Vermisste wurden in Oberlöstern im Waderner Stadtteil Löstertal beklagt – hatten einige Männer des damaligen Männergesangvereins Frohsinn die Idee für den Bau einer Kriegergedächtniskapelle. Diese wurde dann im Jahre 1950, nachdem ein Grundstück von Karl Schneider mittels Erbbaurechtsvertrag über 99 Jahre zur Verfügung gestellt wurde, im Bereich „Auf dem Forstberg“ errichtet. Diese Kapelle, die unter dem Schutz Herz Jesu steht, wurde von den Sängern in ehrenamtlicher Arbeit vom Frühjahr bis in den Herbst mit 50 Zentimeter dicken Bruchsteinwänden erbaut.