Seniorensicherheitsberater stellen sich in Weiskirchen vor Sie lassen Betrügern keine Chance

Ein Team von Seniorensicherheitsberatern für den Landkreis Merzig-Wadern stellte jetzt Bürgermeister Wolfgang Hübschen in Weiskirchens Rathaus vor. Skrupellosen Trickbetrügern und Dieben, die immer noch versuchen, mit miesen Tricks Geld und Wertsachen von älteren Menschen zu erbeuten, soll damit ein Riegel vorgeschoben werden. Andreas Riemenschneider von der Polizeiinspektion Nordsaarland verwies bei diesem Treffen darauf, dass noch am Tag zuvor nach intensiver Ermittlungsarbeit drei Trickbetrüger in Polen festgenommen werden konnten, die in Deutschland rund drei Millionen Euro ergaunert haben sollen.