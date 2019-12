Kostenpflichtiger Inhalt: Noswendel : Neuer Bus bringt Kinder in Indien zur Schule

Der neue Schulbus, mitfinanziert von der Schöck-Familien-Stiftung. Foto: eb

Noswendel Viele Menschen aus dem Hochwald unterstützen den Priester Father Mathias, der in Indien mehrere Schulen eröffnet hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

Der indische Priester Father Dr. Gabriel Mathias weilte vor 40 Jahren, im Sommer 1979, als Aushilfspfarrer in der Waderner Pfarrei. Dass aus diesem Besuch einmal eine der größten Hilfsaktionen Südwestdeutschlands für die Dritte Welt entstehen würde, ahnte damals wohl niemand. Aber seine Verbindungen nach Deutschland blieben durch den damaligen Waderner Kaplan Willi Geyer, später Pfarrer in Neuweiler und Norheim, viele Jahre erhalten.

Willi Geyer besuchte Father Mathias zehn Jahre später in dessen Heimat im Süden Indiens. Als Geyer dort die große Armut der Menschen und insbesondere der Kinder miterlebte, bat er um Spenden, um helfen zu können, worauf der Noswendeler Männerchor ein erstes Weihnachtskonzert veranstaltete und den Erlös nach Indien überwies. Darauf folgten insgesamt 30 weitere Konzerte, 25 „Indientage“ am Stausee Noswendel und zahlreiche weitere Aktionen zugunsten der Hilfsaktion für Father Mathias. „Die Hilfe für Father Mathias hat bis heute nie aufgehört“, fasst Edgar Schuster, Vorsitzender der Noswendeler Indienhilfe, die mittlerweile unzähligen Spendenaktionen zugunsten der Aktivitäten des indischen Priesters zusammen.

Zwei unzertrennliche Freunde: Edgar Schuster (l.) und Father Mathias. Foto: Schuster

In seiner Pfarrei in Sipcot konnte Father Mathias ab 1990 eine Schule mit Kindergarten für 250 Kinder aufbauen. Seit fünf Jahren trägt sich diese Schule selbst, da die damaligen Schüler einen Beruf erlernt und einen Arbeitsplatz haben. Sie können heute für ihre Kinder die Schulkosten aufbringen. Im Jahre 2000 legte Father Mathias gemeinsam mit seinem Freund Edgar Schuster im ländlichen Gebiet Soganur den Grundstein für eine Schule mit Kindergarten. Jahr für Jahr musste dieser Neubau erweitert werden, inzwischen haben hier 600 Kinder Platz. Diese Familien aus über 20 Dörfern sind ebenso sehr arm und kaum in der Lage, ihren Kindern eine Schulausbildung mit Schulgeld und Buskosten zu ermöglichen. Auch hierfür konnte die Indienhilfe Father Mathias alle Kosten übernehmen.

Lesen Sie auch Indischer Pfarrer zu Besuch bei Freunden in Noswendel

Mit sechs eigenen Schulbussen werden die Kinder täglich zum Unterricht gebracht und am späten Nachmittag wieder nach Hause gefahren. In zwei weiteren Dörfern baten die Eltern nun, auch ihre Kinder in die inzwischen sehr beliebte und erfolgreiche „St. Xavier’s Matric School“ schicken zu können. Diese Dörfer waren so klein und abseits gelegen, dass die großen Schulbusse sie aber nicht anfahren konnten. Ein neuer kleiner Schulbus wurde jetzt angeschafft und auch dieses Problem wurde somit zur großen Freude der Eltern und Kinder gelöst. Hilfe zur Selbsthilfe: Wie in Sipcot, beteiligen sich auch hier die jungen Eltern an den Kosten für Schule und Transport. Anteilig übernehmen die Eltern Aufwendungen für Lehrer, Busfahrer, Begleitpersonen und sonstiges Schulpersonal. Nicht nur die schulische Ausbildung der Kinder, auch die berufliche Ausbildung von Jugendlichen, die Weiterbildung und das Studium von begabten Jugendlichen hat die Indienhilfe bisher in vielen Hundert Fällen übernommen.

Spenden Indienhilfe Father Mathias, Kontaktperson: Edgar Schuster, Deltstraße 61, 66687 Noswendel, Tel. (0 68 71) 23 59, E-Mail: edgar.schuster@noswendler.de. Spendenkonto: Sparkasse Merzig-Wadern, IBAN: DE19 5935 1040 0200 2690 09, Kennwort Father Mathias; Spenden sind steuerbegünstigt, bei Bedarf wird eine Spendenbescheinigung zugestellt.

Die Indienhilfe wird nicht nur durch Vereine und Menschen aus dem Hochwaldraum unterstützt, sondern viele Spenden werden auch durch die enorme Hilfe von Pfarrer i. R. Edwin Höll aus Bühl-Kappelwindeck überwiesen. In dessen damaligen Pfarreien war Father Mathias ebenfalls Aushilfspriester. Edwin Höll ist heute mit seinen 87 Jahren und seinen finanziellen Hilfen weiterhin unermüdlich für seinen Freund Mathias tätig. Seine finanziellen Unterstützungen sind für die Indienhilfe Father Mathias unersetzlich. Vor allem auch seine persönliche Bekanntschaft mit der Schöck-Familien-Stiftung in Baden-Baden, die seit Jahren schulische Einrichtungen in vielen Ländern unterstützt, hat Father Mathias sehr geholfen. Mit über 100 000 Euro hat die Stiftung inzwischen vor allem die Anschaffungs- und Unterhaltungskosten der Schulbusse mit finanziert. So hat sie sich auch jetzt wieder mit 15 000 Euro am Kauf des kleinen Schulbusses beteiligt. „Ich bin dankbar, dass ich die Möglichkeit geschenkt bekam, Ihnen zu helfen“, beantwortete die Vorsitzende der Stiftung Sabine Schöck das Dankesschreiben von Father Mathias, der in Sahayapuram auch eine Krankenstation betreibt, in der an drei Tagen wöchentlich zahlreichen Patienten durch einen Arzt kostenlos medizinische Hilfe geboten wird.

St. Xaviers Matric School mit 600 Kindern und sechs Schulbussen. FOTO: ERFGAR SCHUSTER. Foto: eb