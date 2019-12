Marode Grundschule : Schulleiterin prangert Lage in Nunkirchen an

Nele Bey (erste Klasse), die jeden Tag mit der misslichen Situation im Schulgebäude konfrontiert wird, überreichte Ministerpräsident Tobias Hans beim Weihnachtsmarkt in Bardenbach den Brandbrief der Eltern. Foto: eb

Nunkirchen Zu wenig Räume, zu viele Schüler: Die Situation an der Grundschule mit Dependance in Bardenbach ist problematisch. Mit einem Brief haben Eltern sich bereits an den Ministerpräsidenten gewandt.

„Die prekäre Situation an unserer Grundschule in Nunkirchen mit Dependance in Bardenbach ist so nicht mehr hinnehmbar.“ Mit diesen Worten begrüßte die Schulleiterin Birgit Schmidt in einer eigens einberufenen öffentlichen Versammlung die Eltern der Kinder, die Elternvertretung sowie die kommunale Politik. In der Sitzung wollte sie auf die eklatanten Missstände an ihrer Grundschule hinweisen, nachdem sie mit ihrem Lehrerkollegium auf der jüngsten Stadtratssitzung mit ihrem Anliegen vorstellig geworden war.

Sie schilderte die Situation: „Vieles ist vom Alter der Gebäude her sehr marode. Durch den allseits bekannten Wasserrohrbruch vom Dezember vorigen Jahres sind die Verwaltungsräume nicht mehr nutzbar, so dass ein Umzug in den Musik­raum erfolgen musste.“ Andere Räume im Schulgebäude seien nur „sehr, sehr eingeschränkt“ nutzbar. Schmidt: „ Dazu brennt es ab Sommer 2020, wenn 170 Kinder die Schule besuchen, statt bislang 155. Wo sollen diese Kinder untergebracht werden, die zusätzlich eingeschult werden, wenn es jetzt schon zu wenige Räumlichkeiten sind? Auch sind Räume der Freiwilligen Ganztagsschule (FGTS) sind nur noch teilweise nutzbar. Kurzum: Es herrscht eine große Raumnot an unserer Schule.“ Mit einer kompletten Behebung der durch den Wasserschaden beeinträchtigten und ungenutzten Räume kann frühestens im Februar nächsten Jahres gerechnet werden. Es herrscht dann jedoch weiter akuter Raummangel. Der geplante Neubau einer FGTS steht erst zum Schuljahresbeginn 2022 zur Verfügung. Im Einzelnen führte Schmidt aus, mit welchen unmöglichen Zuständen ihre Lehrerinnen, die Schulsozialarbeiterin, Förderpersonal und Schüler tagtäglich zu kämpfen haben.

Info Welche Räume fehlen in der Schule? Lang ist die Liste der benötigten Räumlichkeiten: Acht Klassenräume, denn mit Fertigstellung des FGTS-Neubaus wird Bardenbach geschlossen, drei Differenzierungsräume, zwei Förderräume, Büros für die Schulleitung und das Sekretariat, Lehrerzimmer mit entsprechenden Arbeitsplätzen und ein Sozialraum für das Lehrpersonal, zwei Räume für Lehr- und Lernmittel, Musikraum mit Abstellraum für Musikgeräte, Raum für Elterngespräche/Schulsozialarbeit, Computerraum und Schulbibliothek mit Ausleihraum.

In den Standorten Nunkirchen und Bardenbach werden derzeit zusammen 155 Kinder unterrichtet, davon 27 mit besonderem Förderbedarf sowie 13, die unzureichende deutsche Sprachkenntnisse haben. Das bedeutet, dass 48 Wochenstunden unterschiedlichen Unterrichtes außerhalb des Klassenverbandes abgehalten werden müssen. Diese Zahlen steigen ab dem neuen Schuljahr 2020/21. Dann besuchen 170 Kinder die Grundschule, davon 44 Schüler mit besonderem Förderbedarf sowie 18, die unzureichende deutsche Sprachkenntnisse haben. Insgesamt 68 Förderstunden sind dann zu leisten – das Wo ist aber die große Frage.

Im Schulgebäude Bardenbach, derzeit mit 37 Schülern in zwei Klassen, gibt es marode Toiletten und keine Räumlichkeiten für Förderschüler, die außerhalb des Klassenverbandes unterstützt werden können. Die erforderliche und notwendige Förderung, Differenzierung oder Gewährung von Nachteilsausgleich müssen auf einem Flur stattfinden, der im Winter sehr kalt ist. Weil die Heizung dort zudem ständig ausfalle, würden bei Minustemperaturen die Schüler zuweilen nach Nunkirchen mit dem Bus gebracht, wo sie dann mehr schlecht als recht wegen des Raummangels unterrichtet werden.

Im Schulgebäude in Nunkirchen sind sechs Klassen untergebracht. „Ein einziger weiterer Raum dient nach dem Wasserschaden gemeinsam als Lehrerzimmer, Schulleitungszimmer, Sekretariat, Sprechzimmer und Differenzierungsraum“, spricht die Schulleiterin die irreguläre Bedingungen an. Von Einrichtungen wie Computerraum, Schulbibliothek oder Förderräumen sei man weit entfernt.

Der Schul-Alltag läuft momentan so ab: Lehrer durchforsten das Schulhaus und suchen einen freien Platz zum Elterngespräch, andere weichen ins gegenüber liegende Café aus. Die Schulsozialarbeiterin kann aus Platzmangel keine Gespräche führen, da diese vertraulich sein müssen. Förderstunden für Schüler mit Lese- und Rechtschreibschwäche gebe es im Lehrerzimmer, in dem sich Kolleginnen auf den Unterricht vorbereiteten oder gerade kopierten, dazu klingele ständig das Telefon. „Wir gewähren zwar den Kindern die ihnen zustehenden Fördermaßnahmen, aber unter unzumutbaren Bedingungen. Außerdem können Schüler, die dem Unterricht am Schulmorgen nicht folgen können, ihre Auszeiten nur auf dem Schulhof oder Schulflur nehmen“, zählte Schmidt weitere Missstände auf. Bürgermeister Jochen Kuttler sieht ebenfalls weiteren Handlungsbedarf (siehe separater Text unten).

„Die derzeitige missliche Situation gab es auch schon vor dem Wasserschaden, sie ist dadurch aber schlimmer geworden“, monierte Mechthild Hoffmann von der Elternvertretung. Nach ihrer Ansicht dürfe der Zustand keinen Tag länger bestehen bleiben, auch mit Blick auf den Neubau der FGTS, der aber erst in zwei Jahren fertig ist.

Von daher wird man es laut Hoffmann nicht länger hinnehmen, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf im Schulflur unterrichtet werden und dass die Lehrer im wahrsten Sinne des Wortes auf dem Zahnfleisch gehen, weil sie keinen Raum haben, in dem sie mal in Ruhe den Unterricht vorbereiten, Besprechungen mit Eltern oder Förderkräften durchführen oder einfach mal in Ruhe in ihr Brot beißen können.