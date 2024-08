Vereinstag mit allem Drum und Dran Rathener Schützen ehrten ihre Treuen

Eine lange Tradition hat der alljährliche Vereinstag beim 1929 gegründeten Schützenverein St. Hubertus Rathen. Er ist damit ältester von insgesamt sieben Schützenvereinen innerhalb der Hochwaldstadt. Dieser Vereinstag wird stets an der Rathener Kirmes an Mariä Himmelfahrt gefeiert. In geselliger Runde mit den Mitgliedern und der Dorfbevölkerung stehen die Ehrungen seiner erfolgreichen Schützenschwestern und -brüder im Mittelpunkt. Es werden die erfolgreichsten Schützen auf Vereins- und Kreisebene ebenso wie Schützenkönig und Ritter sowie langjährige und treue Vereinsmitglieder ausgezeichnet.