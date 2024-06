Aufführungen sind noch im Juni Schüler proben für Musical „Schach 2.0“

Das Stück ist nach Auskunft des Produzenten das fünfte Programmangebot der seit 2016 existierenden Musical-AG und das zweite hier produzierte Stück des aus Völklingen stammenden Autors, eines Lehrerkollegen von Vogel. Beteiligt seien wieder Schülerinnen und Schüler der Klassen fünf bis zehn. Der Musiklehrer freut sich in besonders über das wachsende Interesse der jungen Leute, sich an den jährlichen Produktionen beteiligen zu dürfen. „Und dabei denke ich nicht nur an die Jungen und Mädchen, die gerne in die Rollen der Schauspieler schlüpfen wollen. Auch in diesem Jahr sind vielmehr zusätzlich wieder viele begeisterte Schüler an Bord, die sich abseits der Bühne um die aufwendige Ton- und Beleuchtungstechnik kümmern.“