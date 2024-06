Sie waren auch in zerstörten Fleury Oberstufenschüler aus Wadern haben Verdun besichtigt

Immer wieder machte Heiner Scheuermann auch den Bezug zu aktuellen Kriegen wie dem Ukraine-Krieg und dem Krieg im Gaza-Streifen klar, um zu verdeutlichen, dass auch heute Menschen diesen Leiden ausgesetzt sind. Um so wichtiger ist es, dass im modernen Europa nicht mehr der Nationalismus regiert, sondern die Kooperation in der EU an seine Stelle getreten ist und so ein Krieg zwischen den früheren Feindstaaten des Ersten Weltkrieges, speziell zwischen Deutschland und Frankreich, heute nahezu undenkbar ist. Auch das wird in Verdun symbolisch dargestellt, indem die Madonna an der Europakapelle in Fleury-devant-Douaumont in eine Europaflagge gehüllt ist. Für die Schülerinnen und Schüler aus Wadern war dies Geschichtsunterricht zum Anfassen und der hat ihnen noch einmal klargemacht, dass das Friedensprojekt EU für die heutige Zeit fundamental ist.