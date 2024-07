Mit dem offenen Lastwagen zum Spiel SC Fortuna Büschfeld erlebt eine wechselvolle Geschichte

Die ersten Meisterschaftsspiele wurden ab 1946 ausgetragen. Auswärtsfahrten wurden auf offenen Lastwagen ohne Sitzgelegenheit durchgeführt. Die Spieler, die zusammengepfercht standen, waren oft schon am Ende ihrer Kräfte, als sie am Sportplatz ankamen. Auch längere Fußmärsche mussten in Kauf genommen werden. „Doch schon bald hatte sich die Fortuna einen guten Namen erspielt“, ist weiter in der Chronik zu lesen. Anfänglichen Erfolgen in den Fünfziger Jahren standen bis Mitte der Sechziger doch eher weniger erfolgreiche Zeiten in den untersten Spielklassen gegenüber. 1970 gelang mit dem Aufstieg in die A-Klasse Westsaar ein spielerisches Hoch, das sechs Jahre lang anhielt. Es wurde aber auch schon auf einem Rasenplatz an der Prims gespielt, für damalige Verhältnisse etwas Besonderes. Ein Clubheim und eine Flutlichtanlage wurden errichtet.