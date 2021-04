Sanierung des Wegekreuzes am Bildchen in Morscholz : Neues Wegekreuz an der Bildchenkapelle

Info

Das Wegekreuz gehört mit drei weiteren Kreuzen zu einem Geschenk von Pastor Peter Steinbach, der von 1921 bis 1935 Pfarrer von Konfeld und der Filiale Untermorscholz war. Das schwarze Kreuz steht an der Eierfarm in Konfeld, die weiteren in Konfeld (Ecke Eichenlaubstraße/Morscholzer Straße) sowie auf dem Dorfplatz in Morscholz, das von freiwilligen Bürger restauriert wurde. Nach der Machtergreifung 1933 durch Hitler machte Steinbach seine Gesinnung gegen dieses System bekannt und ließ diese Kreuze bewusst in die vier Himmelsrichtungen aufstellen. Zudem lehnte er sich immer wieder mit der Hitlerdiktatur an, so dass ihm letzten Endes die Verhaftung drohte.