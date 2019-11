Wadern : Geparktes Auto mit spitzem Gegenstand beschädigt

Wadern Am Donnerstag, 31. Oktober, wurde gegen 20 Uhr ein auf dem Parkplatz des dm-Drogeriemarktes in Wadern abgestelltes Fahrzeug durch Kratzen mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Dies teilte die Polizei in Wadern gestern mit.

