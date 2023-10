Serie Klein, aber oho! Dieser Mini-Ort im Saarland hat nur 60 Einwohner – und außergewöhnliche Gartenliebhaber

Marietta Schwarz ist weitgereist, aber Vogelsbüsch im Saarland ist ihre Heimat, in die sie immer wieder begeistert zurückkehrt. „Erst wenn man mal unterwegs war, weiß man, was man an Vogelsbüsch hat“, sagt sie lachend. Der kleine Ort mit 25 Häusern und 60 Einwohnern kann es locker mit extravaganten Zielen in der Ferne aufnehmen. Es gibt einen roten und einen schwarzen Ortsvorsteher, Lockweiler und Büschfeld teilen sich den kleinen Ort, der größere Teil gehört zu Büschfeld.