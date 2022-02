Auszeichnung für Unternehmen im Hochwald : Saargummi gehört zu den besten Arbeitgebern Deutschlands

Büschfeld Saargummi ist der beliebteste Arbeitgeber im Saarland. Zu diesem Ergebnis kam eine großangelegte Studie des Marktforschungsunternehmens Statista in Kooperation mit dem Magazin Stern, wie das Unternehmen in Büschfeld mitteilt.

Saargummi belegte dabei den vierten Platz in der Branche „Automobil“ – und lässt damit die großen Automobilhersteller Daimler und Volkswagen hinter sich, wie es in der Mitteilung weiter heißt. In der Gesamtwertung hat Saargummi es in die Top 31 der Arbeitgeber in Deutschland geschafft. Damit sind gleich zwei saarländische Unternehmen – Saargummi und Saarstahl (Platz 51) – auf den vorderen Plätzen aufgenommen worden.