Rotwild im verschneiten Hochwald Was hält unser Rotwild vom Schnee?

Ausgerechnet am Streiktag der Räumdienste im Saarland bin ich mit Revierjagdmeister Benedikt Peez verabredet. Von der Fahrt über verschneite Straßen nach Wadrill zum Hegeringleiter von Wadern-Nord verspreche ich mir fachkundige Antworten auf die Frage, was das Wild im Hochwald von der heutzutage in unseren Höhenlagen eher ungewöhnlichen Schneedecke hält. Der Berufsjäger lässt sich dankenswerterweise auch nicht lange bitten. Schon geht’s mit seinem allrad-angetriebenen Geländewagen raus ins Hochwaldrevier an der Grenze zwischen Saarland und Rheinland-Pfalz. Unterwegs freut sich der passionierte Jäger schon gleich mal darüber, auf den zugeschneiten Forstwegen kaum – wie sonst in der Regel – andere Autospuren oder gar Fußstapfen abseits der Wege zu entdecken: „Der starke Schneefall sorgt wohl dafür, dass der Wald und damit auch das Wild an diesen Tagen wirklich mal seine Ruhe findet.“