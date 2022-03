Leserfotos aus Merzig-Wadern und Saarlouis : Tolles Farbenspiel am Abendhimmel im Saarland: Die schönsten Fotos

Foto: Marianne Schwickerath 27 Bilder Leserfotos zeigen das tolle Abendrot in den Kreisen Merzig-Wadern und Saarlouis

Merzig-Wadern Am Donnerstagabend hat sich der Himmel in beeindruckenden Farben gezeigt. Viele Leserinnen und Leser haben dies in Fotos festgehalten. Wir zeigen eine Auswahl.

„Als dieses Abendrot hinter unserem Haus leuchtete, musste ich doch unbedingt den Blick auf den Himmel hinter unserm Garten festhalten“, schreibt Bernd Schröder aus Wadern zu seinem Foto, das er am Donnerstagabend gemacht hat.

Das beeindruckende Farbenspiel am Himmel hat dafür gesorgt, dass viele weitere SZ-Leserinnen und -Leser zu ihren Kameras gegriffen und Fotos geschossen haben.