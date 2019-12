Wadern : Freier Fall für einen guten Zweck

Die fallschirmspringer im roten Overall und weitere Rotarier des RC Lebach-Wadern freuen sich auf dem Flugplatz Wallerfangen-Düren über ihren Mut und gelungenen Fallschirmabsprung. FOTO: RC LEBACH-WADERN. Foto: RC Lebach-Wadern

Lebach/Wadern Neun Mitglieder des Rotary-Clubs Lebach-Wadern „ersprangen“ 8000 Euro für das Zentrum für Palliativmedizin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Erich Brücker

„Wer wird denn gleich in die Luft gehen?“ – diesen früheren Werbespruch eines deutschen Zigarettenherstellers hatten sich die Rotarier Lebach-Wadern zu Eigen gemacht und in die Tat umgesetzt. Neun Mitglieder, darunter drei Frauen, von insgesamt 60 an der Zahl sind in die Luft gegangen, haben viel Mut bewiesen und mit einem Fallschirmsprung zugleich etwas Gutes getan.

8000 Euro wurden „ersprungen“ und an das Zentrum für Palliativmedizin und Kinderschmerztherapie am Universitätsklinikum des Saarlandes übergeben. Professor Dr. Sven Gottschling nahm die großzügige Spende dankend entgegen. „Das Geld wird gut angelegt sein, und zwar in die Therapiebegleithunde-Ausbildung investiert“, verriet der Arzt den Verwendungszweck.

Info Rotarier spendeten 78 000 Euro Im Zusammenhang mit der aktuellen Spendenübergabe erzählte Rotary-Präsident Detlef Enzweiler, dass im vergangenen Jahr insgesamt 78 000 Euro durch die Rotarier Lebach-Wadern wohltätigen Zwecken zugeführt wurde. Alljährlich werden Ferienfreizeiten des Vereins Kultur- und Sportvereins für Menschen mit Behinderung (KuS MB) in Oppen unterstützt, der Verein Bildung für Bolivien Rabeas Traum sowie die Tafeln Wadern, Lebach und Eppelborn. Einzelspenden gingen an regionale Projekte und besondere Schicksale, auch beim Aufbau der Kapelle Auf Höchsten habe man mitgeholfen, ebenso den Bau einer Schulküche am Fuße des Kilimandscharo unterstützt. Alle Spenden aufzuzählen würde den Rahmen sprengen.

„Ich wollte, dass meine Mitglieder mal an ihre Grenzen gehen und einen besonderen Adrenalin-Schub erleben“, nennt der amtierende Clubpräsident Detlef Enzweiler den Grund für diese Mutprobe und nicht alltägliche Herausforderung. Um den Männer und Frauen einen Anreiz zu verschaffen, diesen Sprung, angegurtet an einen erfahrenen Fallschirmspringer und innerhalb einer Gruppe zu wagen, versprach der Präsident einen Sponsor zu finden, der 500 Euro für den guten Zweck aufbringt. Die Springer mussten neben ihrem Mut die Kosten für ihren Sprung finanzieren.

„Nach einigen Wochen des Überlegens und Abwägens fanden sich neun Wagemutige zusammen und ab ging es in die Luft“, freute sich Enzweiler im Nachhinein noch. An einem geeigneten Tag im Herbst war es dann so weit. Auf dem Flugplatz in Wallerfangen-Düren angekommen, gab es zunächst durch die Fallschirmspringer des Fallschirmsportzentrum Saar (FSZ-Saar) eine fachkundige Einweisung. In zwei Gruppen brachte eine Propellermaschine die Fallschirmspringer auf 4000 Meter Höhe. Bis sich der Fallschirm öffnete, ging es zunächst im freien Fall mit 220 Stundenkilometer etwa 60 Sekunden abwärts. Danach schwebten zur Erde. „Der freie Fall verursachte bei mir schon etwas Bammel und ein laues Gefühl, aber letztendlich beeindruckend“ beschreibt Enzweiler den Sprung, der für alle Beteiligte und auch den vielen Zuschauern sicherlich in Erinnerung bleiben wird.

Spendenübergabe der Rotarier Lebach-Wadern an Professor Sven Gottschling (3. v.l.) von der Uniklinik Homburg. Foto: Rotarier