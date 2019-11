Wadern : 46-Jähriger fuhr unter Drogeneinfluss

Foto: dpa-Zentralbild/Z5328 Jens Wolf

Wadern Während einer Streifenfahrt fiel am Samstag Beamten der Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland ein Rollerfahrer auf, der in Wadern in der Straße Im Brühl vor dem dortigen Einkaufszentrum unterwegs war.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red