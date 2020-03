Einsatz in Waderner Lokal : Randalierer muss in Polizeigewahrsam übernachten

Randalierer muss in Polizeigewahrsam übernachten

Einsatz in Waderner Lokal

Für einen betrunkenen 33-Jährigen endete der Abend in der Gewahrsamszelle der Polizei-Inspektion Nordsaarland.

Ein 33-Jähriger aus Wadern hat die Nacht zum Sonntag in einer Gewahrsamszelle der Polizei-Inspektion Nordsaarland verbringen müssen. Wie die Polizei mitteilt, mussten am Samstagabend mehrmals Beamte zu einem Lokal in Wadern ausrücken. Zwischen mehreren Gästen war ein Streit entbrannt.