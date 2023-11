Abschlussveranstaltung Selten hat Berufsporientierung so viel Spaß gemacht

Wadern · Das Jobentdecker-Projekt, das an der Graf-Anton-Schule in Wadern in Kooperation mit dem heimischen Wirtschaftsverband lief, fand im Lichtspiele-Kino einen gelungenen Abschluss.

14.11.2023 , 17:00 Uhr

Mit viel Spaß und Eifer haben die Schülerinnen und Schüler der Graf Anton Schule ihr Jobentdecker-Projekt im Waderner Kino präsentiert. Foto: Brücker Erich

Von Erich Brücker

„Das Projekt hat viel Spaß gemacht“ – „Das war mal was ganz anderes und was neues“ – „Wir hätten noch mehr drehen können“ – „Ideen für längere Filme hätten wir auch noch gehabt“ – diese und weitere ähnlich positive Anmerkungen kamen von den 48 Schülerinnen und Schüler der Abschlussklassen 9 und 10 der Graf-Anton-Schule in Wadern, die im nächsten Sommer die Schule verlassen werden. Sie hatten erstmals bei der Jobentdecker-Börse der Schule mitgemacht, die mit dem Wirtschaftsverband Wadern-Weiskirchen (WVW) im Rahmen seiner Zukunftsstrategie initiiert worden war (SZ hat berichtet).