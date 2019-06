Wadern : Prachtvolles Fest mit Graf und Gräfin

Wadern Das historische Stadtfest Waderner Maad wurde am vergangenen Wochenende ein weiteres Mal feucht-fröhlich begangen.

Gewohnt prachtvoll war der Auftakt zum diesjährigen Stadtfest, dem Waderner Maad, der sich wie seine Vorgänger unverwechselbar, abwechslungsreich, sportlich und familienfreundlich darstellte. Sprichwörtlich mit Pauken und Trompeten wurde das Hochwaldfest unter dem Festträger, dem Verein für Heimatkunde Wadern, nach einem Sternmarsch der Musikvereine aus dem Stadtgebiet sowie einiger Turmbläser vor dem Öttinger Schlösschen auf dem Kleinen Marktplatz in seinem historischen Rahmen eröffnet. Zuvor hielt gewohnt souverän Graf Joseph Anton von Öttingen-Baldern, Soetern und Dagstuhl in seiner Kalesche Einzug – mit Gemahlin Christiane, Prinzessin von Schwarzburg-Sondershausen, Schirmherrin Heike Meißner, Geschäftsführerin des Leibniz Zentrums für Informatik Schloss Dagstuhl (LZI), Hofdamen und Höflingen, Grenadieren sowie Reitereskorte.

„In den letzten 30 Jahren haben immerhin stattliche 3000 Koryphäen der Informatik sowie benachbarter Disziplinen und Konferenzen aus der ganzen Welt, davon 80 Prozent internationale Gäste, an rund 13 000 wissenschaftlichen Tagen einen Seminarbetrieb gehabt und unserer Begegnungsstätte in Dagstuhl zu einem weltweit ausgezeichneten Ruf verholfen“, sagte Meißner nicht ohne Stolz. Das LZI in Dagstuhl ist aber nicht nur von internationaler Wissenschaft und historischen Zeiten geprägt, auch auf regionaler Ebene gebe es eine Zusammenarbeit. „Hier finden die Dagstuhler Gespräche mit renommierten Wissenschaftlern zu aktuellen Themen statt, Kunstausstellen und auch Hochzeiten in der Kapelle und im Schlossgarten sind das Ergebnis gelungener Kooperationen“, sagte Meißner. Am Tag des offenen Denkmals, Sonntag, 8. September, wird das LZI in Zusammenarbeit mit der Stadt Wadern Führungen im Schloss anbieten.