Sport-Aktion im Kreis Merzig-Wadern Wenn plötzlich ein Volleyballfeld aufpoppt

Merzig-Wadern · Der Landkreis Merzig-Wadern bietet in den Sommerferien kostenlos Pop-Up-Volleyball für Kinder und Jugendliche an. Mit einem mobilen Spielfeld macht das Team an mehreren Stationen halt. Die letzte ist in Wadern.

18.08.2024 , 17:59 Uhr

Mit dem Pop-Up-Volleyballfeld machte der Landkreis Merzig-Wadern unter anderem auf der Festwiese beim Kurpark in Weiskirchen Station. Foto: Marie Seiwert

Von Marie Seiwert