Wadern-Lockweiler : Wohnhausbrand mit mehreren Schwerverletzten

Wadern-Lockweiler In Wadern-Lockweiler hat es Freitagnacht in der Turmstraße gebrannt. Bei dem Wohnhausbrand sind mehrere Menschen schwer verletzt worden.

Der Polizei ist am Freitag, 9. Oktober, gegen 22.04 Uhr ein Wohnhausbrand in Wadern-Lockweiler in der Turmstraße gemeldet worden. Drei Personen sind laut Polizei schwer verletzt worden und eine Person hat sich leichte Verletzungen zugezogen.