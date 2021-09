Polizei sucht Zeugen : Unbekannter beschädigt grauen Opel Corsa in Wadern

Unbekannter beschädigt grauen Opel Corsa in Wadern

Wadern Der Unfallverursacher demolierte das Auto beim Ein- oder Ausparken.

Ein grauer Opel Corsa ist am Dienstag zwischen 12.15 Uhr und 12.45 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in Wadern durch einen Unfallflüchtigen beschädigt worden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilte, demolierte der unbekannte Autofahrer den grauen Corsa vermutlich beim Ein- oder Ausparken. Danach flüchtete der Täter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, heißt es in der Mitteilung der Polizei.