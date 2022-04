Unklar, was genau passiert ist : Polizei sucht Zeugen nach Streit zwischen Autofahrern in Wadern

Wadern Ein Streit zwischen Autofahrern ist am Samstagabend in Wadern eskaliert – doch was genau passiert ist, muss die Polizei noch klären. Zunächst berichtete ein 34-Jähriger aus Wadern den Beamten, was passiert sei.

Er sagte, er sei zusammen mit seiner 37-jährigen Freundin auf der L 151 von Weiskirchen nach Wadern unterwegs gewesen, als ein anderes Auto sie überholt habe. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, habe der Mann gemeldet, dass der Fahrer seinen Wagen auffällig nach links gezogen und letztendlich im Kreisverkehr am Busbahnhof in Wadern angehalten habe. Der Fahrer sei ausgestiegen und es habe einen lauten Streit wegen des vorangegangenen Fahrmanövers gegeben. Dann seien beide Parteien getrennter Wege gefahren.

Wenige Minuten später seien sich die Autos jedoch erneut im Bereich Lockweiler-Krettnich/Primstal begegnet. Wie der 34-Jährige weiter berichtete, seien drei Männer aus dem Auto ausgestiegen, mindestens einer mit einem Baseballschläger in der Hand. Das Pärchen habe aus Angst die Flucht ergriffen und sei zur Polizei in Wadern gefahren.

Die Polizeiinspektion Nordsaarland konnte bei der Fahndung das bis dahin noch unbekannte Fahrzeug und die drei mutmaßlichen Insassen ausfindig machen. Es handelte sich um einen 20-Jährigen, einen 24-Jährigen und einen 27-Jährigen, alle wohnhaft im Bereich Wadern. Diese schilderten den angezeigten Sachverhalt jedoch völlig anders als das Pärchen, weshalb die Polizei Zeugen, die den Vorfall oder Teile des Vorfalles beobachtet haben. Dieser ereignete sich in der Zeit zwischen 22.50 und 23.15 Uhr am Samstagabend.