Polizei sucht Zeugen : Unbekannte stecken Papiercontainer in Steinberg in Brand

Steinberg Unbekannte Täter haben am Freitagabend einen Papiercontainer des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) im Waderner Stadtteil Steinberg in Brand gesetzt. Wie die Polizei-Inspektion (PI) Nordsaarland in Wadern mitteilt, wurde das Feuer gegen 21.20 Uhr entdeckt.

Der Container, der auf dem Parkplatz gegenüber der Grundschule Steinberg aufgestellt war, brannte im Inneren und es quoll dichter Rauch heraus. Die Feuerwehren der Stadtteile Morscholz und Steinberg sowie der Stadt Wadern wurden alarmiert und hatten den Brand zügig abgelöscht. Nicht zuletzt aufgrund der Witterung (anhaltender Regen seit dem Nachmittag) geht die Polizei derzeit nicht von einer Selbstentzündung aus. Die PI Nordsaarland hat die Ermittlungen aufgenommen.