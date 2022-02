Polizei sucht Zeugen : Unbekannte brechen in unbewohntes Haus in Wadern-Morscholz ein

(Symbolfoto) Foto: dpa/Daniel Bockwoldt

Morscholz Unbekannte sind am Sonntag in ein unbewohntes Einfamilienhaus in Morscholz eingebrochen. Wie die Polizeiinspektion Nordsaarland mitteilt, ereignete sich die Tat zwischen 13 und 15.45 Uhr an dem Gebäude in der Dagstuhler Straße.

Zunächst brachen die Unbekannten auf der Gebäuderückseite ein Fenster auf und durchsuchten anschließend das ganze Haus. Nach bisherigem Sachstand verließen sie das Haus durch ein Fenster an der Vorderseite des Gebäudes. Was alles aus dem Haus entwendet wurde, steht nach Angaben der Polizei noch nicht fest.