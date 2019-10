Polizei sucht Hinweise : Clubheim des SF Bachem-Rimlingen wird unter anderem Ziel von Einbrechern

Merzig-Wadern Die Polizei-Inspektion Nordsaarland berichtet von mehreren Einbrüchen in den vergangenen Tagen.

Einbrecher haben in den vergangenen Tagen wieder an mehreren Stellen im Kreis Merzig-Wadern zugeschlagen. Die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern meldet mehrere Fälle – einen in der Hochwaldstadt selbst und zwei weitere in der Gemeinde Losheim am See.