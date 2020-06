Kontrolle in Lockweiler : Radfahrer mit Drogen im Gepäck von Polizei gestoppt

Bei einem 34-Jährigen aus Wadern, der mit dem Rad unterwegs war, haben Polizisten bei einer Kontrolle in der Nacht zu Mittwoch diverse Drogen gefunden.

Bei einem Fahrradfahrer hat die Polizei am frühen Dienstagmorgen diverse Drogen gefunden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, fiel der 34-Jährige den Streifenbeamten um 2.40 Uhr in der Schloßstraße in Lockweiler auf, weil er an seinem Fahrrad keine Beleuchtung angebracht hatte. Als die Polizisten ihn kontrollierten, stellten sie fest, dass der Mann aus Wadern sichtlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Laut Polizei räumte der Mann auch ein, regelmäßig Drogen zu konsumieren. In seinem Rucksack fanden die Polizisten dann auch Plastik-Tütchen mit Marihuana sowie Amphetamin.