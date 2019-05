Wadern : Polizei stoppt BMW ohne Kennzeichen

Wadern Ohne Kennzeichen war am Sonntagmorgen ein BMW unterwegs. Ein aufmerksamer Beobachter meldete das Auto der Polizei – und nahm selbst die Verfolgung auf.

(red) Einen BMW ohne Kennzeichen hat ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes am Sonntagmorgen der Polizei gemeldet. Wie die Polizei mitteilt, war das Auto gegen 6.45 Uhr von Losheim in Richtung Nunkirchen unterwegs. Der Hinweisgeber setzte sich hinter den BMW und gab laufend Standortmeldungen an die Polizei durch. So konnte der 28-jährige Fahrer kurz vor Wadern von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei-Inspektion Nordsaarland angehalten und kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der BMW nicht angemeldet und nicht haftpflichtversichert war. Wie der Mann, der in Losheim wohnt, in den Besitz des BMW kam, steht noch nicht fest. Gegen den Mann wurden entsprechende Strafanzeigen eingeleitet.