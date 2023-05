Polizei fahndet Randale am Busbahnhof in Wadern mit vielen Verstößen

Körperverletzung, Bedrohung, Ladendiebstahl, Hehlerei, Verstöße gegen das Waffengesetz und das Betäubungsmittelgesetz sowie einfacher Diebstahl auf einer Baustelle: Das sind die Tatvorwürfe, die einer Personengruppe am Waderner Busbahnhof zur Last gelegt werden. Nachdem Zeugen am Montag um 14.30 Uhr eine Schlägerei zwischen mehreren Personen am Busbahnhof gemeldet hatten, fuhren zwei Kommandos der Polizeiinspektion Nordsaarland, unterstützt von einer Streifenwagenbesatzung der Bereitschaftspolizei, in die Waderner Innenstadt. Vor Ort ermittelten die Beamten, dass ein 39-jähriger Mann aus Weiskirchen der Haupttäter der Körperverletzung war. Er hatte außerdem aus einem Laden am Vormittag Lautsprecherboxen gestohlen. Einem 20-jährigen Waderner wird vorgeworfen, Drohungen ausgesprochen zu haben. Gegen einen weiteren 20-Jährigen besteht laut Polizei der Verdacht der Hehlerei, da er im Besitz einer dieser Boxen war. In seiner Wohnung fanden die Beamten dazu noch Drogen und eine gestohlene Baustellenleuchte. Und bei einem der weiteren an der Randale Beteiligten, einem 45-jährigen St. Wendeler, entdeckten die Beamten ein als Scheckkarte getarntes Messer, was gegen das Waffengesetz verstößt.