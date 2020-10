Wodka und Backwaren gestohlen : Polizei schnappt Waderner nach Ladendiebstahl

(Symbolfoto) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Wadern Ein 38-Jähriger hat am Samstag in Wadern eine Flasche Wodka geklaut und ist danach von der Polizei geschnappt worden. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland in Wadern mitteilte, war der Mann zusammen mit einem weiteren Mann und einer 37-jährigen Frau aus Wadern zur Mittagszeit in einem Einkaufsmarkt in Wadern.

Dort stahl er die Flasche Wodka und flüchtete dann in die Innenstadt. Dort bemerkten ihn kurze Zeit später zur Fahndung ausgerückte Polizisten. Der 38-jährige Waderner hatte seine Oberbekleidung gewechselt, wie die Polizei annimmt, um unerkannt zu bleiben.