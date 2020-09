Verkehrskontrolle in Wadern : Frau unter Drogen mit Auto ohne Zulassung und Diebesgut im Gepäck geschnappt

Verkehrskontrolle in Wadern

Gleich mehrere Straftaten hat die Polizei bei der Kontrolle des Autos einer 37-Jährigen aus Losheim aufgedeckt.

Eine Fahrzeugkontrolle hat am Dienstagabend gleich mehrere Straftaten ans Tageslicht gebracht. Wie die Polizei-Inspektion Nordsaarland mitteilt, kontrollierte sie gegen 20 Uhr eine 37-Jährige Autofahrerin aus Losheim in Wadern in der Straße Im Brühl. Hierbei stellte sich heraus, dass das Auto der Frau nicht zugelassen war. Die angebrachten Kennzeichen wurden vor Ort sichergestellt.